Переговори Україна-РФ: Подоляк каже, що Абрамович - ефективний посередник

Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.

Джерело: член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час брифінгу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу".

Деталі: Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.