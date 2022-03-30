Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Переговори Україна-РФ: Подоляк каже, що Абрамович - ефективний посередник

Середа, 30 березня 2022, 17:51
Переговори Україна-РФ: Подоляк каже, що Абрамович - ефективний посередник
Роман Абрамович, фото getty images

Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.

Джерело: член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час брифінгу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу".

Реклама:

Деталі: Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.

Теми: переговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
переговори
Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство Пригожина
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: