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Переговоры Украина-РФ: Подоляк говорит, что Абрамович – эффективный посредник

Среда, 30 марта 2022, 17:51
Переговоры Украина-РФ: Подоляк говорит, что Абрамович – эффективный посредник
Роман Абрамович, фото getty images

Российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Источник: член украинской переговорной делегации, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк во время брифинга, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так понятна, с точки зрения логистики переговорного процесса".

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Детали: Что касается отравления Абрамовича, то, по словам Подоляка, это более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им концентрироваться на сущности, а не на форме.

Темы: переговорывойна
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