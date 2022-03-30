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Байден обговорить з Зеленським підтримку України

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 17:58

Президент США Джо Байден розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським у середу.

Про це повідомили в Білому домі.

Розмову заплановано на 17:45 за Києвом, "щоб обговорити нашу постійну підтримку України перед лицем російської агресії".

Цей дзвінок відбудеться через день після того, як Байден та інші американські чиновники висловили обережність щодо сигналів, що Росія скорочує свої військові операції під Києвом.

"Подивимося. Я нічого не можу сказати, поки не побачу їхні дії. Ми подивимося, чи виконають вони те, про що кажуть", — сказав Байден у Білому домі у вівторок.

Байден зазначив, що тим часом Сполучені Штати будуть продовжувати "утримувати жорсткі санкції" та "надавати українським військовим можливість захищатися".

Теми: БайденСША
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