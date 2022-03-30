Байден обговорить з Зеленським підтримку України

Президент США Джо Байден розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським у середу.

Про це повідомили в Білому домі.

Розмову заплановано на 17:45 за Києвом, "щоб обговорити нашу постійну підтримку України перед лицем російської агресії".

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Цей дзвінок відбудеться через день після того, як Байден та інші американські чиновники висловили обережність щодо сигналів, що Росія скорочує свої військові операції під Києвом.

"Подивимося. Я нічого не можу сказати, поки не побачу їхні дії. Ми подивимося, чи виконають вони те, про що кажуть", — сказав Байден у Білому домі у вівторок.

Байден зазначив, що тим часом Сполучені Штати будуть продовжувати "утримувати жорсткі санкції" та "надавати українським військовим можливість захищатися".