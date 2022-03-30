Байден обсудит с Зеленским поддержку Украины

Президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

Об этом сообщили в Белом доме.

Разговор запланирован на 17:45 по Киеву, чтобы обсудить нашу постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Этот звонок состоится через день после того, как Байден и другие американские чиновники выразили осторожность сигналам, что Россия сокращает свои военные операции под Киевом.

"Посмотрим. Я ничего не могу сказать, пока не увижу их действия. Мы посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят", — сказал Байден в Белом доме во вторник.

Байден отметил, что между тем Соединенные Штаты будут продолжать "удерживать жесткие санкции" и "предоставлять украинским военным возможность защищаться".