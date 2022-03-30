Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден обсудит с Зеленским поддержку Украины

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 17:58

Президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

Об этом сообщили в Белом доме.

Разговор запланирован на 17:45 по Киеву, чтобы обсудить нашу постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Реклама:

Этот звонок состоится через день после того, как Байден и другие американские чиновники выразили осторожность сигналам, что Россия сокращает свои военные операции под Киевом.

"Посмотрим. Я ничего не могу сказать, пока не увижу их действия. Мы посмотрим, выполнят ли они то, о чем говорят", — сказал Байден в Белом доме во вторник.

Байден отметил, что между тем Соединенные Штаты будут продолжать "удерживать жесткие санкции" и "предоставлять украинским военным возможность защищаться".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: