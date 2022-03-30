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Росія створила найбільшу загрозу на морі з часів Другої світової війни - Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 18:09
Володимир Зеленський. фото ОП

Росія створила найбільшу загрозу міжнародній безпеці на морі з усіх, які виникали після Другої світової війни.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у зверненні до норвезького парламенту 30 березня

Деталі: Глава держави нагадав, що українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня їх вторгнення.

Близько сотні кораблів не можуть вийти у Середземне море. Деякі судна були просто захоплені – це піратство заради крадіжки вантажу. Декілька суден зазнали вогневого удару.

Крім цього росіяни замінували море. Їхні міни дрейфують морем. І це небезпека для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні.

Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити у Босфорі. Іншу поблизу кордону Болгарії. Ще одну – біля узбережжя Румунії.

Пряма мова: "Не хочеться навіть і уявляти, що буде, якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пароми. Або пасажирські лайнери. Або торговельні судна. А можливо, і танкери, підрив яких може призвести не тільки до людських жертв, але й до масштабної екологічної катастрофи.

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І тоді Росія знову скаже, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово – коли вбивала у Європі критиків російської влади або навіть коли збила малайзійський Боїнг у небі над Донбасом...

Жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія".

Теми: війнаРосія
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