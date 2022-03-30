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Россия создала наибольшую угрозу на море со времен Второй мировой войны - Зеленский

Валентина РоманенкоСреда, 30 марта 2022, 18:09
Россия создала наибольшую угрозу на море со времен Второй мировой войны - Зеленский
Владимир Зеленский. фото ОП

Россия создала наибольшую угрозу международной безопасности на море из всех, возникавших после Второй мировой войны.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в обращении к норвежскому парламенту 30 марта

Глава государства напомнил, что украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня  вторжения РФ.

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Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство для кражи груза. Несколько судов подверглись огневому удару.

Кроме этого россияне заминировали море. Их мины дрейфуют по морю. И это опасность для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе.

Одну из этих мин недавно удалось обезвредить в Босфоре. Другую близ границы Болгарии. Еще один – у побережья Румынии.

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Прямая речь: "Не хочется даже и представлять, что будет, если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы. Или пассажирские лайнеры. Или торговые суда. А возможно, и танкеры, подрыв которых может привести не не только к человеческим жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе.

И тогда Россия снова скажет, что это якобы не она. Как говорила неоднократно – когда убивала в Европе критиков российской власти или даже сбила малайзийский Боинг в небе над Донбассом...

Ни одно государство со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов на море не создавало такой угрозы свободному мореходству, которую уже создала Россия".

Темы: войнаРосcия
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