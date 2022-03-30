Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України

Російські військові вивезли до окупованого Донецька 12-річну Кіру – дочку загиблого в Маріуполі неодноразового чемпіона України з водного поло, екскапітана національної збірної України Євгена Обединського.

Джерело: дідусь дівчинки Кіри – заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський під час телемарафону, пише Укрінформ, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Кіра зараз перебуває в Донецьку, вона була вивезена до Донецька. Зараз вона там у лікарні ім. Калініна проходить лікування, вона отримала легкі осколкові поранення.

Я сьогодні з нею по скайп-зв'язку зв'язався, ми розмовляли, вона дуже сумує за нами і хоче, щоб ми зустрілися. І ми на це дуже сподіваємось, що вона повернеться і ми будемо разом, ми дуже любимо одне одного.

З початком війни вона жила у нас, потім її буквально за три-чотири дні до нашого від'їзду тато забрав, і вона останнім часом у Маріуполі жила з ним. Так сталося, що мій син загинув, і її вивезли до Донецька".

Деталі: Дідусь висловив сподівання, що онуку повернуть під його опіку, оскільки батько Кіри 17 березня загинув у Маріуполі, а мати померла під час її народження.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що питанням повернення на підконтрольну територію Кіри займається дитячий омбудсмен.

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Пряма мова Кириленка: "Ми зробимо все, що в наших силах, обов’язково долучаємо і міжнародну спільноту, щоб дівчинку повернути до підконтрольної території і відразу оформити опікунство над нею. Цю дівчинку вивезли фактично силоміць до Донецька, коли загинув її батько в Маріуполі".

Що передувало: 29 березня Маріупольська міськрада з посиланням на Олександра Обединського повідомила, що в Маріуполі загинув його син – неодноразовий чемпіон України з водного поло, екскапітан національної збірної України, батько трьох дітей Євген Обединський.