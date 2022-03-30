Оккупанты вывезли в Донецк дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины

Российские военные вывезли в оккупированный Донецк 12-летнюю Киру - дочь погибшего в Мариуполе неоднократного чемпиона Украины по водному поло, экс-капитана национальной сборной Украины Евгения Обединского.

Источник: дедушка девочки Киры – заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский во время телемарафона, пишет Укринформ, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Кира сейчас находится в Донецке, она была вывезена в Донецк. Сейчас она в больнице им. Калинина проходит лечение, она получила легкие осколочные ранения.

Я сегодня с ней по скайп-связи связался, мы разговаривали, она очень скучает по нам и хочет, чтобы мы встретились. И мы на это очень надеемся, что она вернется, и мы будем вместе, мы очень любим друг друга.

С началом войны она жила у нас, потом ее буквально за три-четыре дня до нашего отъезда папа увез, и она в последнее время в Мариуполе жила с ним. Так случилось, что мой сын погиб и ее вывезли в Донецк".

Детали: Дедушка выразил надежду, что внучку вернут под его опеку, поскольку отец Киры 17 марта погиб в Мариуполе, а мать умерла во время ее рождения.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вопросом возвращения на подконтрольную территорию Киры занимается детский омбудсмен.

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Прямая речь Кириленко: "Мы сделаем все, что в наших силах, обязательно приобщаем и международное сообщество, чтобы девочку вернуть на подконтрольную украинской власти территорию и сразу оформить опекунство над ней. Эту девочку вывезли фактически насильно в Донецк, когда погиб отец в Мариуполе".

Что предшествовало: 29 марта Мариупольский горсовет со ссылкой на Александра Обединского сообщил, что в Мариуполе погиб его сын – неоднократный чемпион Украины по водному поло, экс-капитан национальной сборной Украины, отец троих детей Евгений Обединский.