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Словаччина видворяє 35 російських дипломатів

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 19:29

Словаччина ухвалила рішення щодо скорочення кількості членів російської дипломатичної місії у країні на 35 осіб.

Джерело: заява МЗС Словаччини.

Дослівно: "На підставі інформації силових структур Словацької Республіки про діяльність ще одного російського дипломата порушуючи Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, посол Російської Федерації сьогодні був викликаний до Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки".

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Деталі: У ході зустрічі йому було вручено дипломатичну ноту, яка інформує про рішення Словаччини на підставі статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини скоротити штат посольства Росії в Братиславі на 35 осіб.

Дослівно: "Цей крок є необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, інтереси Словацької Республіки та зусилля з розвитку партнерських відносин з Російською Федерацією. У цьому контексті ми шкодуємо про те, що після попередніх висилок російських дипломатів останні два роки російська дипломатична місія не виявила жодної зацікавленості в коректній роботі на нашій території".

Що передувало: 14 березня МЗС Словаччини заявило, що ухвалило рішення про висилку трьох російських дипломатів після оцінки інформації розвідувальних служб країни про можливе шпигунство та хабарництво.

ВІДЕО ДНЯ

29 березня БельгіяНідерландиІрландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Вони дали зрозуміти, що росіяни використали дипломатичне прикриття для шпигунської діяльності.

Теми: Словаччинадипломатичні відносини
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