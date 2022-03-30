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Словакия выдворяет 35 российских дипломатов

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 19:29

Словакия приняла решение о сокращении количества членов российского дипломатической миссии в стране на 35 человек.

Источник: заявление МИД Словакии.

Дословно: "На основании информации силовых структур Словацкой Республики о деятельности еще одного российского дипломата в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, посол Российской Федерации сегодня был вызван в Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики".

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Детали: В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словакии на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек.

Дословно: "Этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерских отношений с Российской Федерацией. В этом контексте мы сожалеем о том, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние два года российская дипломатическая миссия не проявила никакой заинтересованности в корректной работе на нашей территории".

Что предшествовало: 14 марта МИД Словакии заявил, что принял решение о высылке трех российских дипломатов после оценки информации разведывательных служб страны о возможном шпионаже и взяточничестве.

ВИДЕО ДНЯ

29 марта БельгияНидерландыИрландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.

Темы: Словакиядипломатические отношения
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