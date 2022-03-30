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Росія ховає бійців сотнями і має проблеми з військовою технікою – зведення ЗСУ

Олена РощінаСереда, 30 березня 2022, 19:52
Фото Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що Росія продовжує нести великі втрати у війні проти України: 28 березня у 83-й окремій десантно-штурмовій бригаді прощалися з двома сотнями загиблих військовослужбовців. 

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 середи 30 березня

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що на 35 добу війни агресор здійснює часткове відведення окремих підрозділів своїх військ із території Київської та Чернігівської областей.

У Білорусі протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України прибули багато російських військовослужбовців із пораненнями різного ступеня важкості.

Також, за даними Генштабу, у РФ є проблеми з військовою технікою.

Дослівно: "Ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. 

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Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення".

Теми: РосіявійнаБілорусь
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