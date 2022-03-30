Россия хоронит бойцов сотнями и имеет проблемы с военной техникой – сводка ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины: 28 марта в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прощались с двумя сотнями погибших военнослужащих.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 30 марта

Дословно: "Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек".

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Детали: Генштаб также сообщает, что на 35 сутки войны агрессор осуществляет частичный отвод отдельных подразделений своих войск с территории Киевской и Черниговской областей.

В Беларуси за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины прибыло много российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести.

Также, по данным Генштаба, у РФ есть проблемы с военной техникой.

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Дословно: "Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники.

Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления".