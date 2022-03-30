Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия хоронит бойцов сотнями и имеет проблемы с военной техникой – сводка ВСУ

Елена РощинаСреда, 30 марта 2022, 19:52
Фото Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины: 28 марта в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прощались с двумя сотнями погибших военнослужащих.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 30 марта

Дословно: "Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек".

Детали: Генштаб также сообщает, что на 35 сутки войны агрессор осуществляет частичный отвод отдельных подразделений своих войск с территории Киевской и Черниговской областей.

В Беларуси за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины прибыло много российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести.

Также, по данным Генштаба, у РФ есть проблемы с военной техникой.

Дословно: "Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники.

ВИДЕО ДНЯ

Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления".

Темы: РосcиявойнаБеларусь
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Росcия
Генштаб: Беларусь ведет себя как страна-агрессор в отношениях с Украиной
Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает подразделения с Киевской и Черниговской областей
Главарь оккупированной Южной Осетии говорит, что готовится вхождение в состав РФ
Последние новости
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
Все новости...