Генштаб: Білорусь поводиться як країна-агресор у відносинах з Україною

Генштаб ЗСУ заявляє, що попри заяви Білорусь є країною агресором у відносинах з Україною, бо надає свою територію та повітряний простір для завдавання ударів, а також розміщує російських військових у своїх лікарнях.

Джерело: Зведення Генштабу ЗСУ за 18:00.

Дослівно: "Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

Водночас, у відповідності до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

Також Республіка Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями".