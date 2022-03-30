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Генштаб: Беларусь ведет себя как страна-агрессор в отношениях с Украиной

Среда, 30 марта 2022, 19:56

Генштаб ВСУ заявляет, что, несмотря на заявления, Беларусь является страной агрессором в отношениях с Украиной, поскольку предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также размещает российских военных в своих больницах.

Источник: Сводка Генштаба ВСУ за 18:00.

Дословно: "Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

Также Республика Беларусь дает российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. Так, в последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями".

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Темы: БеларусьвойнаРосcия
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