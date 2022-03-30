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Заклади культури та мистецтв з квітня відновлять роботу

Середа, 30 березня 2022, 21:09

Заклади культури та мистецтв вже з 1 квітня поступово розпочнуть роботу в Україні.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та інформаційної політки.

Деталі: Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. 

При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

У Міністерстві також нагадали і про дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення COVID-19.Заклади культури та мистецтв з квітня відновлять роботу

Теми: культуравійна
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