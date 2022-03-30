Учреждения культуры и искусств с апреля возобновят работу

Учреждения культуры и искусств уже с 1 апреля постепенно приступят к работе в Украине.

Источник: пресс-служба Министерство культуры и информационной политики.

Детали: Каждое учреждение культуры будет готовить свою программу и работать по собственному графику. Поэтому подробную информацию о расписании, а также о приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений. Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку.

События в учреждениях культуры и искусства будут проходить с учетом требований военного положения. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест ограничено.

При входе в заведение может осуществляться поверхностный осмотр по обнаружению предметов, оборот которых запрещен или ограничен, или представляет угрозу жизни или здоровью людей.

В Министерстве также напомнили и о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.