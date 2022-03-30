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Силовики назвали райони Києва, де є найбільше вибухонебезпечних предметів

Світлана КізіловаСереда, 30 березня 2022, 21:14

В МВС назвали найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами мікрорайони Києва.

Джерело: перший заступник міністра МВС України Євгеній Єнін у прямому ефірі

Деталі: Він зазначив, що загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. км2, і уточнив дані про Києва.

За його словами внаслідок обстрілів російськими військами тепер найбільш забрудненими є Виноградар та Оболонь.

Також Єнін зазначив, що з початку війни на території України сапери знешкодили вже понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу, очищено близько 14 га території.

Пряма мова: "Ворог залишає після себе безліч неприємних "сюрпризів".

Про Київ – Оболонь та Виноградар, за оцінками наших спеціалістів, є найбільш забрудненими районами"

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Теми: Київвійна
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