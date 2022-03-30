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Силовики назвали районы Киева, где больше всего взрывоопасных предметов

Светлана КизиловаСреда, 30 марта 2022, 21:14

В МВД назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами микрорайоны Киева.

Источник: первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин в прямом эфире

Детали: Он отметил, что общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. км2 и уточнил данные отдельно о Киеве.

По его словам, в результате обстрелов российскими войсками теперь наиболее загрязненными являются Виноградарь и Оболонь.

Также Енин отметил, что с начала войны на территории Украины саперы обезвредили уже более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу, очищено около 14 га территории.

Прямая речь: "Враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".

О Киеве – Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, являются наиболее загрязненными районами".

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Темы: Киеввойна
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