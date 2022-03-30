Силовики назвали районы Киева, где больше всего взрывоопасных предметов
В МВД назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами микрорайоны Киева.
Источник: первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин в прямом эфире
Детали: Он отметил, что общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. км2 и уточнил данные отдельно о Киеве.
По его словам, в результате обстрелов российскими войсками теперь наиболее загрязненными являются Виноградарь и Оболонь.
Также Енин отметил, что с начала войны на территории Украины саперы обезвредили уже более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу, очищено около 14 га территории.
Прямая речь: "Враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".
О Киеве – Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, являются наиболее загрязненными районами".