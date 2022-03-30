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Прем’єр Словенії за те, щоб надати Україні системи ППО С-300

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 21:15
Янез Янша, фото AFP via Getty Images

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив у середу, що підтримує відправку в Україну систем протиповітряної оборони С-300.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, яке найбільше потребує Україна", — сказав Янша.

"Я не підтримую багато говорити про те, що ми їм даємо" - додав він.

Янша також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав йому, що його уряд готовий запропонувати українцям референдум щодо зміни конституції, щоб відмовитися від бажання України вступити в НАТО.

"Я думаю, що вони прийняли якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, НАТО захоче, щоб вони приєдналися. Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті" - заявив прем’єр Словенії.

Раніше Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.

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Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Теми: Словенія
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