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Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 21:15
Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300
Янез Янша, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил в среду, что поддерживает отправку в Украину систем противовоздушной обороны С-300.

Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда".

"Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, которое больше всего нуждается в Украине", — сказал Янша.

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"Я не поддерживаю многое говорить о том, что мы им даем" - добавил он.

Янша также сообщил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал ему, что его правительство готово предложить украинцам референдум по изменению конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.

"Я думаю, что они приняли какое-нибудь прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте", - заявил премьер Словении.

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 Ранее, Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов.

Условием Братиславы было получение замены государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Темы: Словения
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