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Прем'єр Нідерландів: мирна угода автоматично не призведе до зняття санкцій з Росії

Середа, 30 березня 2022, 21:29

Мирна угода між Росією та Україною не веде автоматично до скасування європейських санкцій проти РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

За словами Рютте, мирна угода між Україною та Росією, за якою Україна відмовляється від території чи суверенітету, також не є причиною відновлення відносин з Росією.

"Мирна угода, укладена під дулом пістолета, - це не спосіб повернутися до нормального життя", - сказав Рютте.

Він також назвав Путіна людиною, "рухомим реваншизмом та ревізіонізмом".

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

Ключова вимога - чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

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Теми: РосіясанкціїЄС
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