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Премьер Нидерландов: мирное соглашение автоматически не приведет к снятию санкций с РФ

Среда, 30 марта 2022, 21:29

Мирное соглашение между Россией и Украиной не ведет автоматически к отмене европейских санкций против РФ.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По словам Рютте, мирное соглашение между Украиной и Россией, по которому Украина отказывается от территории или суверенитета, также не является причиной для возобновления отношений с Россией.

"Мирное соглашение, заключенное под дулом пистолета, — это не способ вернуться к нормальной жизни", - сказал Рютте.

Он также назвал Путина человеком, "движимым реваншизмом и ревизионизмом".

Напомним, Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Ключевое требование – четкие юридически обязательственные гарантии Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны части 5 устава НАТО.

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Темы: РосcиясанкцииЕС
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