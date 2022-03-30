Окупанти ведуть хаотичний вогонь по Харкову – голова ОВА

Російські окупанти ведуть хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Якщо брати попередню добу, то постраждав Шевченківський район, традиційно, на жаль, постраждала Північна Салтівка, район П’ятихаток. Були пожежі, які підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. З приводу постраждалих та загиблих, ми ще уточнюємо інформацію.

Однак ми стикаємося з тим, що ворог веде не прицільний вогонь, а хаотично випускає снаряди з реактивних систем залпового вогню, з артилерії, з мінометів для того, щоб дестабілізувати ситуацію по Харкову, не дозволяючи повернутися до більш-менш нормального життя навіть у тих умовах, в яких ми з вами перебуваємо".

Деталі: У Харківській області, за його словами, ЗСУ відсувають ворога далі від Харкова по Дергачівському і по Роганському напрямку.

Також близько 11 години у Харківському районі сили ППО збили російський винищувач.

Синєгубов повідомив, що найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм, там тривають бої.