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Оккупанты ведут хаотичный огонь по Харькову – глава ОВА

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 21:46
Олег Синегубов, фото с Facebook

Российские оккупанты ведут хаотичный огонь по Харькову с разных видов вооружения, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Если брать предыдущие сутки, то пострадал Шевченковский район, традиционно, к сожалению, пострадала Северная Салтовка, район Пятихаток. Были пожары, которые подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали. По поводу пострадавших и погибших мы еще уточняем информацию.

Однако мы сталкиваемся с тем, что враг ведет не прицельный огонь, а хаотично выпускает снаряды из реактивных систем залпового огня, из артиллерии, из минометов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию по Харькову, не позволяя вернуться к более или менее нормальной жизни даже в тех условиях, в которых мы с вами находимся".

Детали: В Харьковской области, по его словам, ВСУ отодвигают врага дальше от Харькова по Дергачевскому и по Роганскому направлениям.

Также около 11 часов в Харьковском районе силы ПВО сбили российский истребитель.

Синегубов сообщил, что самой критической точкой в ​​области остается Изюм, там продолжаются бои.

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Темы: Харьковская областьХарьковвойна
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