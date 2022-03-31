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Послів України у Грузії та Марокко відкликано, бо не працюють, як треба – Зеленський

Світлана КізіловаЧетвер, 31 березня 2022, 00:08
Володимир Зеленський, скрин

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відкликання посла України з Марокко Оксани  Васильєвої через відсутність результатів роботи у відстоюванні інтересів держави. З тієї ж причини посол України в Грузії Ігор Долгов тепер повертається на батьківщину.

Джерело: Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє, ми цінуємо роботу кожної такої людини (йдеться про українських дипломатів - УП).

А є ті, хто лише даремно витрачає час, і працює лише на те, щоб залишатися при посаді.

Сьогодні я підписав перший такий Указ про відкликання такої людини – посла України з Марокко.

Також повернуто посла з Грузії, при всій повазі… Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для роботи російського бізнесу (у Грузії - УП), то шукайте, будь ласка, іншу роботу.

(Також) чекаю конкретних результатів у найближчі дні від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-східній Азії та у Країнах Африки".

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Теми: дипломатичні відносиниЗеленськийсанкції
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