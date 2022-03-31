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Послов Украины в Грузии и Марокко отозвали, не работают, как следует – Зеленский

Светлана КизиловаЧетверг, 31 марта 2022, 00:08
Владимир Зеленский, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об отзыве посла Украины из Марокко Оксаны Васильевой из-за отсутствия результатов работы в отстаивании интересов государства. По той же причине, посол Украины в Грузии Игорь Долгов теперь возвращается на родину.

Источник: Зеленский в обращении

Прямая речь: "Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства, на то, чтобы Украина могла добиться своего будущего, мы ценим работу каждого такого человека (речь идет об украинских дипломатах - УП).

А есть те, кто только зря тратит время, и работает только на то, чтобы оставаться на должности.

Сегодня я подписал первый такой Указ об отзыве такого человека – посла Украины из Марокко.

Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении… Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса (в Грузии – УП), то ищите, пожалуйста, другую работу.

(Также) жду конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Странах Африки".

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Темы: дипломатические отношенияЗеленскийсанкции
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