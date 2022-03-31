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Дещиця: Україна веде переговори про повне закриття Польщею кордону з Білоруссю

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 00:29
Дещиця, фото: вікіпедія

Посольство України веде переговори з урядом Польщі про повне закриття кордону з Білоруссю.

Джерело: посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю – навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу".

Деталі: Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.

"Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу – заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії", – наголосив посол.

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Теми: ПольщаБілоруськордон
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