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Дещица: Украина ведет переговоры о полном закрытии Польшей границы с Беларусью

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 00:29
Дещица, фото: википедия

Посольство Украины ведет переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью.

Источник: посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью – даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза".

Детали: Дещица также проинформировал о переговорах украинских дипломатов с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию", – подчеркнул посол.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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