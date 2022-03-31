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Ворог змінив тактику війни у небі, проте знову втрачає 4 літаки

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 00:50

30 березня Повітряні сили України вразили чотири літаки, один БПЛА та дві крилаті ракети.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.

Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО.

Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!".

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Деталі: Зазначається, що ударна авіація України під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.

Теми: війна
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