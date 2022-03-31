Ворог змінив тактику війни у небі, проте знову втрачає 4 літаки
30 березня Повітряні сили України вразили чотири літаки, один БПЛА та дві крилаті ракети.
Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат
Пряма мова: "Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни.
Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.
Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО.
Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!".
Деталі: Зазначається, що ударна авіація України під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.