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Враг сменил тактику войны в небе, однако снова теряет 4 самолета

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 00:50

30 марта Воздушные силы Украины поразили четыре самолета, один БПЛА и две крылатые ракеты российских оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат

Прямая речь: "В течение двух крайних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.

Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений решисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения о том, что были сбиты две крылатые ракеты врага по разным направлениям.

Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО.

Впрочем, еще минус четыре за сутки 30 марта!".

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Детали: Отмечается, что ударная авиация Украины под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов.

Темы: война
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