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Не передбачив вторгнення РФ: у Франції звільняють голову розвідки – Figaro

Четвер, 31 березня 2022, 01:43

Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на джерела в армії, пише Figaro.

За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду,  через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.

Джерела відмічають – чутки про звільнення високопоставленого офіцера через "недосконалій фаховий рівень" ходили вже протягом кількох днів. Однак спочатку говорили про його переведення на іншу посаду, чого не буде.

Керівником розвідки генерал Відо був призначений минулого літа. До того він керував силами спеціальних операцій.

Figaro нагадує – скандал навколо генерала Відо виник ще напередодні березня, коли начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав, що французька розвідка, на відміну від колег з США та Британії, вважала малоймовірним російське вторгнення.

"Американці переконували, що росіяни збираються атакувати, і вони мали рацію. Наші служби скоріше вважали, що завоювання України буде коштувати для РФ дорого і що у них є інші варіанти "збити"  президента  Зеленського", - заявив він.

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Теми: ФранціявійнаРосіярозвідка
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