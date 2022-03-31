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Не предвидел вторжение РФ: во Франции увольняют главу разведки – Figaro

Четверг, 31 марта 2022, 01:43

В ближайшее время в отставку будет отправлен руководитель Главного управления военной разведки Франции генерал Эрик Видо.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ссылаясь на источники в армии, пишет Figaro.

По данным издания, генерал Видо покинет свой пост, из-за ошибочных оценок относительно реалистичности российского вторжения в Украину.

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Источники отмечают – слухи об увольнении высокопоставленного офицера из-за "несовершенного профессионального уровня" ходили уже в течение нескольких дней. Однако сначала говорили о его переводе на другую должность, чего не будет.

Руководителем разведки генерал Видо был назначен прошлым летом. До этого он руководил силами специальных операций.

Figaro напоминает – скандал вокруг генерала Видо возник еще накануне марта, когда начальник генштаба генерал Тьерри Буркхард признал, что французская разведка, в отличие от коллег из США и Британии, считала маловероятным российское вторжение.

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"Американцы убеждали, что россияне собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее считали, что завоевание Украины будет стоить для РФ дорого и что у них есть другие варианты "сбить" президента Зеленского", - заявил он.

Темы: ФранциявойнаРосcияразведка
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