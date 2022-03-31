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Україна подала до Конгресу США перелік необхідної військової допомоги

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 02:11

Українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", цей перелік цитує CNN.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними (включаючи так звані "дрони-камікадзе"), тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема -  Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених військ і ремонті обладнання, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі. 

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.

За словам конгресмена Джейсона Кроу,  цей список  відображає "нагальні потреби" українського військового та цивільного керівництва.

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Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати вже оголосили намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги

Додатково США виділять Україні додаткові $100 млн на посилення цивільної безпеки. Також за результатами переговорів минулого тижня із президентом США Джо Байденом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

Теми: СШАУкраїназброя
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