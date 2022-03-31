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США вивели кораблі з Чорного моря ще до вторгнення РФ

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 03:45
фото: Getty Images

Військові кораблі США покинули Чорне море ще напереоодні вторгнення РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, про це під час слухань в американському Конгресі заявив командувач збройних сил США в Європі генерал Тод Волтерс.

Під час виступу генерала запитали, чи пристуні зараз кораблі ВМС США у Чорному морі. Тод Волтерс відповів на це питання негативно, заявивши, що кораблі залишили Чорне море "приблизно в січні" і що це було політичним рішенням.

Втім, він зазначає, що американські військові літаки досі продовжують здійснювати польоти над Чорним морем.

Нагадаємо, українські військові подали в Конгрес США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії РФ.

Зокрема, туди входять розвідувальні та ударні безпілотними (включаючи так звані "дрони-камікадзе"), тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби проти дронів, а атож бойові літаки, зокрема -  Су-25.

До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.

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Теми: СШАЧорне море
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