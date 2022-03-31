Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 03:45
США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ
фото: Getty Images

Военные корабли США покинули Черное море еще накануне вторжения РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во время слушаний в Конгрессе США заявил командующий вооруженными силами США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Во время выступления в Конгрессе генерала спросили, присутствуют ли сейчас коорабли ВМС США в Черном море. Тодд Уолтерс ответил на этот вопрос отрицательно, заявив, что корабли оставили Черное море "приблизительно в январе" и что это было полдетическим решением.

Реклама:

Впрочем, он отмечает, что американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.

Напомним, украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.

В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.

ВИДЕО ДНЯ

В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Темы: СШАЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: