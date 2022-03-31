США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ
Военные корабли США покинули Черное море еще накануне вторжения РФ.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во время слушаний в Конгрессе США заявил командующий вооруженными силами США в Европе генерал Тод Уолтерс.
Во время выступления в Конгрессе генерала спросили, присутствуют ли сейчас коорабли ВМС США в Черном море. Тодд Уолтерс ответил на этот вопрос отрицательно, заявив, что корабли оставили Черное море "приблизительно в январе" и что это было полдетическим решением.
Впрочем, он отмечает, что американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.
Напомним, украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.
В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.
В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.