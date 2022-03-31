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США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 03:45
фото: Getty Images

Военные корабли США покинули Черное море еще накануне вторжения РФ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во время слушаний в Конгрессе США заявил командующий вооруженными силами США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Во время выступления в Конгрессе генерала спросили, присутствуют ли сейчас коорабли ВМС США в Черном море. Тодд Уолтерс ответил на этот вопрос отрицательно, заявив, что корабли оставили Черное море "приблизительно в январе" и что это было полдетическим решением.

Впрочем, он отмечает, что американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.

Напомним, украинские военные представили в Конгресс США список военного оборудования, необходимого для сдерживания агрессии РФ.

В частности, туда входят разведывательные и ударные беспилотными (включая так называемые "дроны-камикадзе"), тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы против дронов, а так же боевые самолеты, в частности - Су-25.

В список вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

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Темы: СШАЧерное море
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