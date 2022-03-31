Президент нагородив орденами і медалями ще 122 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 122 військових, з яких 23 – посмертно.

Джерело: відеозвернення Зеленського, указ президента

Пряма мова: "Вже традиційно… за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисники, з них 23 – посмертно".

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Деталі: Зеленський постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Зокрема, в указі йдеться:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВІДЕО ДНЯ

ВЕРЕТЕЙЧЕНКА Івана Леонідовича — полковника

КУЗЬМИЧА Олександра Миколайовича — підполковника

ЛЕВЧУКА Остапа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника

МАРЧЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника

МАРЧЕНКА Олексія Станіславовича — генерал-майора

СЕРГЕЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника

ПЕРЕВ’ЯЗКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАРАНОВА Євгенія Євгеновича — сержанта

БОНДАРЯ Вадима Володимировича — сержанта

ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата

ГАЛУЦЬКОГО Євгенія Миколайовича — старшого сержанта

ГОНЧАРА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта

ДАНИЛЬЦЯ Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ДМИТРІВА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

ДОВГАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

ДРОГОВОЗА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта

ЖИТНІКОВА Олексія Миколайовича — сержанта

КАЧАЛОВА Олега Миколайовича — капітана

КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Леонідовича — солдата

КОЗЛОВСЬКОГО Станіслава Леонідовича — молодшого сержанта

КУЗОВКОВА Дениса Петровича — майора

ЛАГНА Віталія Руслановича — старшого солдата

ЛАТЮКА Артема Володимировича — солдата

ЛЕЙЛУ Андрія Володимировича — солдата

ЛЕЩИНСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого сержанта

ЛИТВИНЕНКА Романа Юрійовича — підполковника

МАРЧЕНКА Богдана Олеговича — майора

МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта

МОДЛІНСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта

ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата

ПОПОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта

ПОТАПОВА Михайла Юрійовича — солдата

РОМАНОВА Євгена Сергійовича — солдата

РОШКУ Едуарда Олексійовича — молодшого сержанта

САРАНЧУ Кирила Петровича — старшого сержанта

СКРИПЧЕНКА Дмитра Віталійовича — сержанта

СЛЮСАРЕНКА Олександра Ігоровича — старшого сержанта

СТЕРАНІВСЬКОГО Олега Івановича — старшого солдата

СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта

ТІЩЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ТКАЧЕНКА Петра Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

УСАТЮКА Артура Олександровича — старшого солдата

ХАРИТОНЕНКОВА Андрія Сергійовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Олексія Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта

ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта

ШТЕПУ Олексія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

КОНОВАЛА Григорія Федоровича — капітана

НАДЄІНА Олександра Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АРТЕМЧУКА Максима Сергійовича — старшого солдата

БАБЕНКА Владислава Валерійовича — старшого сержанта

БАДЬОНА Володимира Юрійовича — полковника

БОБРОВА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЧУКА Бориса Михайловича — полковника

БРИКАЙЛА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ВЛОХА Олексія Олександровича — старшого солдата

ВОЛОХАТОГО Олега Степановича — головного сержанта

ГРИМОТА Сергія Олександровича — старшого солдата

ГРОМАЦЬКОГО Олександра Семеновича — старшого солдата

ДАВИДОВА Олександра Володимировича — підполковника

ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта

ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата

ДОЛГОПОЛА Максима Михайловича — старшого сержанта

ДОРОШКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ДРИЗЛОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ЗЕЛЕНЧУКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ЗМАРАДУ Миколу Сергійовича — солдата

КЛАБАНА Юрія Миколайовича — полковника

КОЗЛОВА Станіслава Григоровича — солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Миколайовича — лейтенанта

КУЛІЄВА Віктора Вікторовича — штаб-сержанта

КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта

ЛИТОВЧЕНКА Максима Руслановича — лейтенанта

ЛУПАЧОВА Петра Івановича — молодшого сержанта

МАКСИМЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

МАЛЬЦЕВА Ігоря Євгенійовича — солдата

МАРКОВА Микиту Андрійовича — сержанта

МОТРОШИЛОВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

НАДТОЧНОГО Андрія Павловича — старшого сержанта

НЕМИРОВЦЯ Сергія Владленовича — сержанта

НЕСТЕРЕНКА Євгена Олександровича — лейтенанта

НЕСТЕРОВА Дмитра Олександровича — солдата

НИЦУНА Євгенія Петровича — старшого солдата

ОРЄШИНА Олексія Олександровича — підполковника

ОРЛЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Костянтиновича — солдата

СЕМЕНЮКА Олександра Івановича — старшого солдата

СЄРИКА Сергія Васильовича — підполковника

СЛЮСАРЯ Руслана Вікторовича — старшого сержанта

СОЛОМЯНОГО Олександра Олександровича — солдата

СУРМУ Юрія Миколайовича — підполковника

ТОПАЛЬЦЕВА Костянтина Олександровича — солдата

ТРОЦИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ТУМУ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта

ХАЛУПКА Вадима Володимировича — старшого солдата

ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата

ХРАМЦОВА Родіона Євгеновича — старшого сержанта

ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата

ЧЕРЕВАНЯ Владислава Олеговича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ШОРКІНА Максима Олеговича — старшого солдата

ЯКОВЛЄВА Євгена Вікторовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДРЕВАЯ Германа Едуардовича (посмертно) — солдата

ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата

КОБЕНКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — сержанта

КРАСНОЛУЦЬКОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата

МЕРКУШИНА Артема Леонідовича (посмертно) — солдата

МИЙГЕША Валерія Івановича (посмертно) — солдата

МОНАХА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата

ПШЕНИЧНОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата

САЄНКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧУКА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта

ШУЛЯКА Анатолія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта.