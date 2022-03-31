Президент нагородив орденами і медалями ще 122 військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 122 військових, з яких 23 – посмертно.
Джерело: відеозвернення Зеленського, указ президента
Пряма мова: "Вже традиційно… за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисники, з них 23 – посмертно".
Деталі: Зеленський постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Зокрема, в указі йдеться:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЕРЕТЕЙЧЕНКА Івана Леонідовича — полковника
КУЗЬМИЧА Олександра Миколайовича — підполковника
ЛЕВЧУКА Остапа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
МАЛИНКА Ігоря Олександровича — підполковника
МАРЧЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника
МАРЧЕНКА Олексія Станіславовича — генерал-майора
СЕРГЕЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника
ПЕРЕВ’ЯЗКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БАРАНОВА Євгенія Євгеновича — сержанта
БОНДАРЯ Вадима Володимировича — сержанта
ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата
ГАЛУЦЬКОГО Євгенія Миколайовича — старшого сержанта
ГОНЧАРА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта
ДАНИЛЬЦЯ Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ДМИТРІВА Василя Миколайовича — молодшого сержанта
ДОВГАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
ДРОГОВОЗА Сергія Віталійовича — майстер-сержанта
ЖИТНІКОВА Олексія Миколайовича — сержанта
КАЧАЛОВА Олега Миколайовича — капітана
КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Леонідовича — солдата
КОЗЛОВСЬКОГО Станіслава Леонідовича — молодшого сержанта
КУЗОВКОВА Дениса Петровича — майора
ЛАГНА Віталія Руслановича — старшого солдата
ЛАТЮКА Артема Володимировича — солдата
ЛЕЙЛУ Андрія Володимировича — солдата
ЛЕЩИНСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого сержанта
ЛИТВИНЕНКА Романа Юрійовича — підполковника
МАРЧЕНКА Богдана Олеговича — майора
МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта
МОДЛІНСЬКОГО Станіслава Романовича — старшого лейтенанта
ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата
ПОПОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта
ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта
ПОТАПОВА Михайла Юрійовича — солдата
РОМАНОВА Євгена Сергійовича — солдата
РОШКУ Едуарда Олексійовича — молодшого сержанта
САРАНЧУ Кирила Петровича — старшого сержанта
СКРИПЧЕНКА Дмитра Віталійовича — сержанта
СЛЮСАРЕНКА Олександра Ігоровича — старшого сержанта
СТЕРАНІВСЬКОГО Олега Івановича — старшого солдата
СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта
ТІЩЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ТКАЧЕНКА Петра Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
УСАТЮКА Артура Олександровича — старшого солдата
ХАРИТОНЕНКОВА Андрія Сергійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Олексія Олексійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта
ШТЕПУ Олексія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
КОНОВАЛА Григорія Федоровича — капітана
НАДЄІНА Олександра Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АРТЕМЧУКА Максима Сергійовича — старшого солдата
БАБЕНКА Владислава Валерійовича — старшого сержанта
БАДЬОНА Володимира Юрійовича — полковника
БОБРОВА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
БОНДАРЧУКА Бориса Михайловича — полковника
БРИКАЙЛА Сергія Олександровича — старшого сержанта
ВЛОХА Олексія Олександровича — старшого солдата
ВОЛОХАТОГО Олега Степановича — головного сержанта
ГРИМОТА Сергія Олександровича — старшого солдата
ГРОМАЦЬКОГО Олександра Семеновича — старшого солдата
ДАВИДОВА Олександра Володимировича — підполковника
ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича — молодшого сержанта
ДМИТРУКА Даниїла Васильовича — старшого солдата
ДОЛГОПОЛА Максима Михайловича — старшого сержанта
ДОРОШКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
ДРИЗЛОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ЗЕЛЕНЧУКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ЗМАРАДУ Миколу Сергійовича — солдата
КЛАБАНА Юрія Миколайовича — полковника
КОЗЛОВА Станіслава Григоровича — солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
КУЛІЄВА Віктора Вікторовича — штаб-сержанта
КУЛІНІЧА Юрія Михайловича — головного сержанта
ЛИТОВЧЕНКА Максима Руслановича — лейтенанта
ЛУПАЧОВА Петра Івановича — молодшого сержанта
МАКСИМЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
МАЛЬЦЕВА Ігоря Євгенійовича — солдата
МАРКОВА Микиту Андрійовича — сержанта
МОТРОШИЛОВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
НАДТОЧНОГО Андрія Павловича — старшого сержанта
НЕМИРОВЦЯ Сергія Владленовича — сержанта
НЕСТЕРЕНКА Євгена Олександровича — лейтенанта
НЕСТЕРОВА Дмитра Олександровича — солдата
НИЦУНА Євгенія Петровича — старшого солдата
ОРЄШИНА Олексія Олександровича — підполковника
ОРЛЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Костянтиновича — солдата
СЕМЕНЮКА Олександра Івановича — старшого солдата
СЄРИКА Сергія Васильовича — підполковника
СЛЮСАРЯ Руслана Вікторовича — старшого сержанта
СОЛОМЯНОГО Олександра Олександровича — солдата
СУРМУ Юрія Миколайовича — підполковника
ТОПАЛЬЦЕВА Костянтина Олександровича — солдата
ТРОЦИКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ТУМУ Максима Анатолійовича — старшого лейтенанта
ХАЛУПКА Вадима Володимировича — старшого солдата
ХАМІДУЛІНА Валерія Валерійовича — старшого солдата
ХРАМЦОВА Родіона Євгеновича — старшого сержанта
ЧЕРВЯТЮКА Олександра Геннадійовича — старшого солдата
ЧЕРЕВАНЯ Владислава Олеговича — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта
ШОРКІНА Максима Олеговича — старшого солдата
ЯКОВЛЄВА Євгена Вікторовича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ДРЕВАЯ Германа Едуардовича (посмертно) — солдата
ЗАГОРОДНЬОГО Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата
КОБЕНКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — сержанта
КРАСНОЛУЦЬКОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата
МЕРКУШИНА Артема Леонідовича (посмертно) — солдата
МИЙГЕША Валерія Івановича (посмертно) — солдата
МОНАХА Богдана Олеговича (посмертно) — солдата
ПШЕНИЧНОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
САЄНКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата
ШЕВЧУКА Сергія Володимировича (посмертно) — сержанта
ШУЛЯКА Анатолія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта.