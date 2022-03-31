Президент наградил орденами и медалями еще 122 военных

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 122 военных, из которых 23 – посмертно.

Источник: видеообращение Зеленского, указ президента

Прямая речь: "Уже традиционно… по представлению Главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. 122 защитника, из них 23 – посмертно".

Детали: Зеленский постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

В частности, в указе говорится:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

ВЕРЕТЕЙЧЕНКО Ивана Леонидовича - полковника

ВИДЕО ДНЯ

КУЗЬМИЧА Александра Николаевича – подполковника

ЛЕВЧУКА Остапа Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта медицинской службы

МАЛИНКА Игоря Александровича — подполковника

МАРЧЕНКО Дениса Юрьевича — подполковника

МАРЧЕНКО Алексей Станиславович — генерал-майор

СЕРГЕЕВА Александра Анатольевича (посмертно) - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

МИХАЛИШИНА Павла Захаровича - подполковника

ПЕРЕВОЗКА Игоря Владимировича — старшего сержанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

БАРАНОВА Евгения Евгеньевича — сержанта

БОНДАРЯ Вадима Владимировича — сержанта

ВИШИНСКОГО Ярослава Анатольевича - солдата

ГАЛУЦКОГО Евгения Николаевича – старшего сержанта

ГОНЧАРА Максима Сергеевича (посмертно) – солдата

ГРАЖДАНИНОВА Станислава Викторовича – старшего сержанта

ДАНИЛЬЦА Николая Владимировича (посмертно) – старшего солдата

ДМИТРОВА Василия Николаевича - младшего сержанта

ДОВГАЛЯ Владимира Владимировича - старшего лейтенанта

ДРОГОВОЗА Сергея Витальевича - мастер-сержанта

ЖИТНИКОВА Алексея Николаевича – сержанта

КАЧАЛОВА Олега Николаевича – капитана

КОЗЛОВСКОГО Виталия Леонидовича – солдата

КОЗЛОВСКОГО Станислава Леонидовича – младшего сержанта

КУЗОВКОВА Дениса Петровича - майора

ЛАГНА Виталия Руслановича – старшего солдата

ЛАТЮКА Артема Владимировича – солдата

ЛЕЙЛА Андрея Владимировича - солдата

ЛЕЩИНСКОГО Александра Васильевича – старшего сержанта

ЛИТВИНЕНКО Романа Юрьевича - подполковника

МАРЧЕНКО Богдана Олеговича - майора

МАШКА Максима Николаевича – старшего сержанта

МОДЛИНСКОГО Станислава Романовича – старшего лейтенанта

ПЕНЬКОВА Владислава Андреевича — солдата

ПОПОВА Александра Николаевича (посмертно) – сержанта

ПОПЦЕВА Ростислава Александровича — младшего сержанта

ПОТАПОВА Михаила Юрьевича – солдата

РОМАНОВА Евгения Сергеевича – солдата

РОШКУ Эдуарда Алексеевича — младшего сержанта

САРАНЧУ Кирилла Петровича – старшего сержанта

СКРИПЧЕНКО Дмитрия Витальевича - сержанта

СЛЮСАРЕНКО Александра Игоревича – старшего сержанта

СТЕРАНОВСКОГО Олега Ивановича – старшего солдата

СУПОНИНА Александра Анатольевича – старшего сержанта

ТИЩЕНКО Александра Николаевича — старшего лейтенанта

ТКАЧЕНКО Петра Юрьевича (посмертно) - лейтенанта

УСАТЮКА Артура Александровича – старшего солдата

ХАРИТОНЕНКОВА Андрея Сергеевича - солдата

ШЕВЧЕНКО Алексея Алексеевича (посмертно) – мастер-сержанта

ШЕРЕМЕТА Владислава Сергеевича – старшего сержанта

ШТЕПУ Алексея Андреевича (посмертно) - старшего солдата

ЯРЕМЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата

Наградить орденом Даниила Галицкого

КОНОВАЛА Григория Федоровича - капитана

НАДЕИНА Александра Александровича - подполковника

Наградить медалью "За военную службу Украины"

АРТЕМЧУКА Максима Сергеевича – старшего солдата

БАБЕНКО Владислава Валерьевича — старшего сержанта

БАДЕНА Владимира Юрьевича - полковника

БОБРОВА Александра Юрьевича – младшего сержанта

БОНДАРЧУКА Бориса Михайловича – полковника

БРИКАЙЛА Сергея Александровича – старшего сержанта

УЛОХА Алексея Александровича — старшего солдата

МОХНАТОГО Олега Степановича — главного сержанта

ГРИМОТА Сергея Александровича – старшего солдата

ГРОМАЦКОГО Александра Семеновича – старшего солдата

ДАВИДОВА Александра Владимировича - подполковника

ДЕРЕВЕНСКОГО Валентина Викторовича – младшего сержанта

ДМИТРОГО Даниила Васильевича — старшего солдата

ДОЛГОПОЛА Максима Максимовича — старший сержант

ДОРОШКОВА Владимира Николаевича – старшего сержанта

ДРИЗЛОВА Александра Юрьевича - старшего солдата

ЗЕЛЕНЧУКА Сергея Николаевича - штаб-сержанта

ВОРОЖЕНИЕ Николая Сергеевича — солдата

КЛАБАНА Юрия Николаевича – полковника

КОЗЛОВА Станислава Григорьевича - солдата

КРАВЧЕНКО Александра Николаевича - лейтенанта

КУЛИЕВА Виктора Викторовича - штаб-сержанта

КУЛИНИЧА Юрия Михайловича – главного сержанта

ЛИТОВЧЕНКО Максима Руслановича - лейтенанта

ЛУПАЧЕВА Петра Ивановича — младшего сержанта

МАКСИМЕНКО Сергея Александровича - старшего солдата

МАЛЬЦЕВА Игоря Евгеньевича - солдата

МАРКОВА Никиту Андреевича – сержанта

МОТРОШИЛОВА Андрея Александровича — младшего сержанта

СВЕРХТОЧНОГО Андрея Павловича — старшего сержанта

НЕМИРОВЦА Сергея Владленовича – сержанта

НЕСТЕРЕНКО Евгения Александровича - лейтенанта

НЕСТЕРОВА Дмитрия Александровича – солдата

НИЦУНА Евгения Петровича — старшего солдата

ОРЕШИНА Алексея Александровича - подполковника

ОРЛЕНКО Александра Юрьевича - младшего сержанта

ПАВЛОВСКОГО Владимира Константиновича - солдата

СЕМЕНЮКА Александра Ивановича – старшего солдата

СЕРИКА Сергея Васильевича - подполковника

СЛЮСАРА Руслана Викторовича — старшего сержанта

СОЛОМЕННОГО Александра Александровича – солдата

СУРМУ Юрия Николаевича - подполковника

ТОПАЛЬЦЕВА Константина Александровича - солдата

ТРОЦИКА Сергея Сергеевича – старшего солдата

ТУМА Максима Анатольевича - старшего лейтенанта

ХАЛУПКА Вадима Владимировича – старшего солдата

ХАМИДУЛИНА Валерия Валерьевича - старшего солдата

ХРАМЦОВА Родиона Евгеньевича - старшего сержанта

ЧЕРВЯТЮКА Александра Геннадьевича – старшего солдата

БРЮХО Владислава Олеговича — младшего сержанта

ШЕВЧЕНКО Сергея Александровича – старшего сержанта

ШОРКИНА Максима Олеговича – старшего солдата

ЯКОВЛЕВА Евгения Викторовича — старшего солдата

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

ДРЕВАЯ Германа Эдуардовича (посмертно) – солдата

ЗАГОРОДНЕГО Владислава Анатольевича (посмертно) — солдата

КОБЕНКО Дмитрия Игоревича (посмертно) – сержанта

КРАСНОЛУЦКОГО Владислава Николаевича (посмертно) – солдата

МЕРКУШИНА Артема Леонидовича (посмертно) – солдата

МОЙГЕША Валерия Ивановича (посмертно) - солдата

МОНАХА Богдана Олеговича (посмертно) – солдата

ПШЕНИЧНОГО Дмитрия Николаевича (посмертно) – солдата

САЕНКО Максима Николаевича (посмертно) - солдата

ШЕВЧУКА Сергея Владимировича (посмертно) – сержанта

ШУЛЯКА Анатолия Алексеевича (посмертно) — старшего сержанта.