Президент наградил орденами и медалями еще 122 военных
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 122 военных, из которых 23 – посмертно.
Источник: видеообращение Зеленского, указ президента
Прямая речь: "Уже традиционно… по представлению Главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. 122 защитника, из них 23 – посмертно".
Детали: Зеленский постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
В частности, в указе говорится:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
ВЕРЕТЕЙЧЕНКО Ивана Леонидовича - полковника
КУЗЬМИЧА Александра Николаевича – подполковника
ЛЕВЧУКА Остапа Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта медицинской службы
МАЛИНКА Игоря Александровича — подполковника
МАРЧЕНКО Дениса Юрьевича — подполковника
МАРЧЕНКО Алексей Станиславович — генерал-майор
СЕРГЕЕВА Александра Анатольевича (посмертно) - подполковника
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
МИХАЛИШИНА Павла Захаровича - подполковника
ПЕРЕВОЗКА Игоря Владимировича — старшего сержанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
БАРАНОВА Евгения Евгеньевича — сержанта
БОНДАРЯ Вадима Владимировича — сержанта
ВИШИНСКОГО Ярослава Анатольевича - солдата
ГАЛУЦКОГО Евгения Николаевича – старшего сержанта
ГОНЧАРА Максима Сергеевича (посмертно) – солдата
ГРАЖДАНИНОВА Станислава Викторовича – старшего сержанта
ДАНИЛЬЦА Николая Владимировича (посмертно) – старшего солдата
ДМИТРОВА Василия Николаевича - младшего сержанта
ДОВГАЛЯ Владимира Владимировича - старшего лейтенанта
ДРОГОВОЗА Сергея Витальевича - мастер-сержанта
ЖИТНИКОВА Алексея Николаевича – сержанта
КАЧАЛОВА Олега Николаевича – капитана
КОЗЛОВСКОГО Виталия Леонидовича – солдата
КОЗЛОВСКОГО Станислава Леонидовича – младшего сержанта
КУЗОВКОВА Дениса Петровича - майора
ЛАГНА Виталия Руслановича – старшего солдата
ЛАТЮКА Артема Владимировича – солдата
ЛЕЙЛА Андрея Владимировича - солдата
ЛЕЩИНСКОГО Александра Васильевича – старшего сержанта
ЛИТВИНЕНКО Романа Юрьевича - подполковника
МАРЧЕНКО Богдана Олеговича - майора
МАШКА Максима Николаевича – старшего сержанта
МОДЛИНСКОГО Станислава Романовича – старшего лейтенанта
ПЕНЬКОВА Владислава Андреевича — солдата
ПОПОВА Александра Николаевича (посмертно) – сержанта
ПОПЦЕВА Ростислава Александровича — младшего сержанта
ПОТАПОВА Михаила Юрьевича – солдата
РОМАНОВА Евгения Сергеевича – солдата
РОШКУ Эдуарда Алексеевича — младшего сержанта
САРАНЧУ Кирилла Петровича – старшего сержанта
СКРИПЧЕНКО Дмитрия Витальевича - сержанта
СЛЮСАРЕНКО Александра Игоревича – старшего сержанта
СТЕРАНОВСКОГО Олега Ивановича – старшего солдата
СУПОНИНА Александра Анатольевича – старшего сержанта
ТИЩЕНКО Александра Николаевича — старшего лейтенанта
ТКАЧЕНКО Петра Юрьевича (посмертно) - лейтенанта
УСАТЮКА Артура Александровича – старшего солдата
ХАРИТОНЕНКОВА Андрея Сергеевича - солдата
ШЕВЧЕНКО Алексея Алексеевича (посмертно) – мастер-сержанта
ШЕРЕМЕТА Владислава Сергеевича – старшего сержанта
ШТЕПУ Алексея Андреевича (посмертно) - старшего солдата
ЯРЕМЕНКО Александра Сергеевича – старшего солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого
КОНОВАЛА Григория Федоровича - капитана
НАДЕИНА Александра Александровича - подполковника
Наградить медалью "За военную службу Украины"
АРТЕМЧУКА Максима Сергеевича – старшего солдата
БАБЕНКО Владислава Валерьевича — старшего сержанта
БАДЕНА Владимира Юрьевича - полковника
БОБРОВА Александра Юрьевича – младшего сержанта
БОНДАРЧУКА Бориса Михайловича – полковника
БРИКАЙЛА Сергея Александровича – старшего сержанта
УЛОХА Алексея Александровича — старшего солдата
МОХНАТОГО Олега Степановича — главного сержанта
ГРИМОТА Сергея Александровича – старшего солдата
ГРОМАЦКОГО Александра Семеновича – старшего солдата
ДАВИДОВА Александра Владимировича - подполковника
ДЕРЕВЕНСКОГО Валентина Викторовича – младшего сержанта
ДМИТРОГО Даниила Васильевича — старшего солдата
ДОЛГОПОЛА Максима Максимовича — старший сержант
ДОРОШКОВА Владимира Николаевича – старшего сержанта
ДРИЗЛОВА Александра Юрьевича - старшего солдата
ЗЕЛЕНЧУКА Сергея Николаевича - штаб-сержанта
ВОРОЖЕНИЕ Николая Сергеевича — солдата
КЛАБАНА Юрия Николаевича – полковника
КОЗЛОВА Станислава Григорьевича - солдата
КРАВЧЕНКО Александра Николаевича - лейтенанта
КУЛИЕВА Виктора Викторовича - штаб-сержанта
КУЛИНИЧА Юрия Михайловича – главного сержанта
ЛИТОВЧЕНКО Максима Руслановича - лейтенанта
ЛУПАЧЕВА Петра Ивановича — младшего сержанта
МАКСИМЕНКО Сергея Александровича - старшего солдата
МАЛЬЦЕВА Игоря Евгеньевича - солдата
МАРКОВА Никиту Андреевича – сержанта
МОТРОШИЛОВА Андрея Александровича — младшего сержанта
СВЕРХТОЧНОГО Андрея Павловича — старшего сержанта
НЕМИРОВЦА Сергея Владленовича – сержанта
НЕСТЕРЕНКО Евгения Александровича - лейтенанта
НЕСТЕРОВА Дмитрия Александровича – солдата
НИЦУНА Евгения Петровича — старшего солдата
ОРЕШИНА Алексея Александровича - подполковника
ОРЛЕНКО Александра Юрьевича - младшего сержанта
ПАВЛОВСКОГО Владимира Константиновича - солдата
СЕМЕНЮКА Александра Ивановича – старшего солдата
СЕРИКА Сергея Васильевича - подполковника
СЛЮСАРА Руслана Викторовича — старшего сержанта
СОЛОМЕННОГО Александра Александровича – солдата
СУРМУ Юрия Николаевича - подполковника
ТОПАЛЬЦЕВА Константина Александровича - солдата
ТРОЦИКА Сергея Сергеевича – старшего солдата
ТУМА Максима Анатольевича - старшего лейтенанта
ХАЛУПКА Вадима Владимировича – старшего солдата
ХАМИДУЛИНА Валерия Валерьевича - старшего солдата
ХРАМЦОВА Родиона Евгеньевича - старшего сержанта
ЧЕРВЯТЮКА Александра Геннадьевича – старшего солдата
БРЮХО Владислава Олеговича — младшего сержанта
ШЕВЧЕНКО Сергея Александровича – старшего сержанта
ШОРКИНА Максима Олеговича – старшего солдата
ЯКОВЛЕВА Евгения Викторовича — старшего солдата
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
ДРЕВАЯ Германа Эдуардовича (посмертно) – солдата
ЗАГОРОДНЕГО Владислава Анатольевича (посмертно) — солдата
КОБЕНКО Дмитрия Игоревича (посмертно) – сержанта
КРАСНОЛУЦКОГО Владислава Николаевича (посмертно) – солдата
МЕРКУШИНА Артема Леонидовича (посмертно) – солдата
МОЙГЕША Валерия Ивановича (посмертно) - солдата
МОНАХА Богдана Олеговича (посмертно) – солдата
ПШЕНИЧНОГО Дмитрия Николаевича (посмертно) – солдата
САЕНКО Максима Николаевича (посмертно) - солдата
ШЕВЧУКА Сергея Владимировича (посмертно) – сержанта
ШУЛЯКА Анатолия Алексеевича (посмертно) — старшего сержанта.