Зеленський назвав війну проти Росії "вітчизняною"
Четвер, 31 березня 2022, 05:24
Президент України Володимир Зеленський назвав війну України проти Росії "вітчизняною".
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "…Робив, роблю й робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість. На українській землі та в Чорноморському регіоні.
Це – наш фундаментальний інтерес. Це – наше виживання.
Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні, без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії".
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