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Зеленський назвав війну проти Росії "вітчизняною"

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 05:24
Зеленський назвав війну проти Росії вітчизняною
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський назвав війну України проти Росії "вітчизняною".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "…Робив, роблю й робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість. На українській землі та в Чорноморському регіоні.

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Це – наш фундаментальний інтерес. Це – наше виживання.

Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні, без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії".

Теми: Зеленськийвійна
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