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Зеленский назвал войну против России "отечественной"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 05:24
Зеленский назвал войну против России отечественной
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну Украины против России "отечественной".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "…Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость. На украинской земле и в Черноморском регионе".

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Это наш фундаментальный интерес. Это – наше выживание.

Именно за выживание украинского народа мы сейчас боремся. В этой войне, без всяких преувеличений, отечественной войне против России".

Темы: Зеленскийвойна
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