Зеленский назвал войну против России "отечественной"
Четверг, 31 марта 2022, 05:24
Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну Украины против России "отечественной".
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "…Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость. На украинской земле и в Черноморском регионе".
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Это наш фундаментальный интерес. Это – наше выживание.
Именно за выживание украинского народа мы сейчас боремся. В этой войне, без всяких преувеличений, отечественной войне против России".