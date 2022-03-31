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Волинянин намагався незаконно вивезти в Польщу $320 тисяч

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 05:53
Волинянин намагався незаконно вивезти в Польщу $320 тисяч
фото: Державна митна служба

У пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні затримали волинянина, який намагався незаконно вивезти 320 тисяч доларів США.

Джерело: Державна митна служба України у Facebook

Дослівно: "У пункті пропуску "Ягодин" в ході митно-прикордонного контролю упереджено намір волинянина вивезти з України 320 тис. доларів США.

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Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав  у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть – на своєму тілі під верхнім одягом".

 

Деталі: Вилучена валюта за нинішнім курсом НБУ становить майже 9,5 млн грн.

Як повідомляє митна служба, вилучені кошти " перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних Сил України".

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Теми: митницякордонВолиньПольща
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