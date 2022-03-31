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Волынянин пытался незаконно вывезти в Польшу $320 тысяч

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 05:53
фото: Государственная таможенная служба

В пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе задержан волынянин, который пытался незаконно вывезти 320 тысяч долларов США.

Источник: Государственная таможенная служба Украины в Facebook

Дословно: "В пункте пропуска "Ягодин" в ходе таможенно-пограничного контроля предотвращено намерение волынянина вывезти из Украины 320 тыс. долларов США.

Бережно упакованные и сочтенные пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (например, аптечка или пакет личной гигиены) и даже – на своем теле под верхней одеждой".

 

Детали: Изъятая валюта по нынешнему курсу НБУ составляет около 9,5 млн грн.

Как сообщает таможенная служба, изъятые средства "перечислятся на специальный счет НБУ и используются на нужды Вооруженных Сил Украины".

Темы: таможняграницаВолыньПольша
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