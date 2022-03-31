ЗМІ: Російського генерала вигнали з Асоціації військових аташе у США

Російського генерал-майора Євгена Бобкіна виключили з Асоціації аташе з питань оборони в Вашингтоні (DAA).

Джерело: три європейські представники міністерства оборони – джерела CNN

Деталі: Бобкіна виключили після запиту військового аташе українського посольства. Бобкін написав у листі, отриманому CNN, що зусилля, зроблені його українським колегою, "просочені ненавистю до Росії".

Бобкін заявив, що "кожен, хто голосує проти Росії, віддасть свій голос за нацистський режим і за країну, яка терпіла відродження нацизму і геноцид свого народу", повторивши заяву президента РФ Володимира Путіна про "денацифікацію" України.

Близько 60 країн проголосували за вигнання Бобкіна.

Роль Бобкіна полягає в тому, щоб служити військовим дипломатом, виступаючи посередником між Пентагоном та іншими військовими, дипломатичними та політичними діячами у Вашингтоні. Це не вплине на офіційну присутність Бобкіна у Вашингтоні, але, як пише CNN, є ще одним прикладом спроби ізолювати та покарати Росію.