Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе в США

Анастасия КалатурЧетверг, 31 марта 2022, 05:40

Российский генерал-майор Евгений Бобкин был исключен из Ассоциации атташе по вопросам обороны в Вашингтоне (DAA).

Источник: три европейских представителя министерства обороны – источники CNN

Детали: Бобкина исключили после запроса военного атташе украинского посольства. Бобкин написал в письме, полученном CNN, что усилия, предпринятые его украинским коллегой, "пропитаны ненавистью к России".

Бобкин заявил, что "каждый, кто голосует против России, отдаст свой голос за нацистский режим и за страну, которая терпела возрождение нацизма и геноцид своего народа", повторив заявление президента РФ Владимира Путина о "денацификации" Украины.

Около 60 стран проголосовали за изгнание Бобкина.

Роль Бобкина состоит в том, чтобы служить военным дипломатом, выступая посредником между Пентагоном и другими военными, дипломатическими и политическими деятелями в Вашингтоне. Это не повлияет на официальное присутствие Бобкина в Вашингтоне, но, как пишет CNN, является еще одним примером попытки изолировать и наказать Россию.

Темы: РосcияСША
Главное сегодня

видеоВ Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

Глава британской разведки: Казни в Украине были частью плана Путина по вторжению

Николаев подвергся нескольким ракетным ударам вслед за Одессой

Видео, фотоЗеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом

Все новости...
Росcия
36-й день русско-украинской войны. ОНЛАЙН
Разведка Британии: Россияне в Украине сбили свой же самолет
Германия продолжит платить за российский газ в евро – СМИ
Последние новости
10:51
Евролига: сербские баскетболисты отказались выразить поддержку Украине
10:38
Враг повредил объект критической инфраструктуры в Тернополе
10:11
В России цены на новые автомобили выросли на 40%
10:08
Армия РФ уже демилитаризовалась на 330 артиллерийских систем – потери врага
09:53
В ЕС в среду обсудят новые санкции против РФ, в том числе эмбарго на энергоносители – СМИ
09:51
Россия перекидывает на Донбасс "вагнеровцев" - разведка Британии
09:45
ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ 6 апреля – Financial Times
09:38
В понедельник попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Луганщины
09:31
В Киеве возобновляет работу скоростной трамвай на Борщаговке
09:30
В Херсонской области ухудшается ситуация, Луганщина под сплошным огнем – ОВА
Все новости...