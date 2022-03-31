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СМИ: Российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе в США

Анастасия КалатурЧетверг, 31 марта 2022, 05:40

Российский генерал-майор Евгений Бобкин был исключен из Ассоциации атташе по вопросам обороны в Вашингтоне (DAA).

Источник: три европейских представителя министерства обороны – источники CNN

Детали: Бобкина исключили после запроса военного атташе украинского посольства. Бобкин написал в письме, полученном CNN, что усилия, предпринятые его украинским коллегой, "пропитаны ненавистью к России".

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Бобкин заявил, что "каждый, кто голосует против России, отдаст свой голос за нацистский режим и за страну, которая терпела возрождение нацизма и геноцид своего народа", повторив заявление президента РФ Владимира Путина о "денацификации" Украины.

Около 60 стран проголосовали за изгнание Бобкина.

Роль Бобкина состоит в том, чтобы служить военным дипломатом, выступая посредником между Пентагоном и другими военными, дипломатическими и политическими деятелями в Вашингтоне. Это не повлияет на официальное присутствие Бобкина в Вашингтоне, но, как пишет CNN, является еще одним примером попытки изолировать и наказать Россию.

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Темы: РосcияСША
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