Харківщина: у Дергачах окупанти обстріляли міськраду – є загиблий і поранені
Четвер, 31 березня 2022, 06:40
Через обстріли міської ради в Дергачах Харківської області загинула щонайменше одна людина, троє поранених.
Джерело: Дергачівська міська рада
Дослівно: "Протягом останньої доби окупанти інтенсивно та цинічно бомбили цивільні об’єкти нашої громади. Постраждали Прудянка, Слатине, Безруки та найбільше – Дергачі.
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У місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць".
Деталі: Крім того, через обстріл міськради у Дергачах щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення.
"Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається", – повідомляють у міськраді.
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