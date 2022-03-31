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Харківщина: у Дергачах окупанти обстріляли міськраду – є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 06:40
Знищений російськими окупантами будинок у Дергачах. Фото з Facebook Задоренка

Через обстріли міської ради в Дергачах Харківської області загинула щонайменше одна людина, троє поранених.

Джерело: Дергачівська міська рада

Дослівно: "Протягом останньої доби окупанти інтенсивно та цинічно бомбили цивільні об’єкти нашої громади. Постраждали Прудянка, Слатине, Безруки та найбільше – Дергачі.

У місті повністю зруйновано одну з адміністративних будівель міської ради, серйозно пошкоджено багато приватних будинків у різних районах, тягові підстанції, знеструмлено декілька вулиць".

Деталі: Крім того, через обстріл міськради у Дергачах щонайменше одна людина загинула і троє отримали поранення.

"Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається", – повідомляють у міськраді.

Теми: Харківська областьвійна
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