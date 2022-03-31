Харьковщина: в Дергачах оккупанты обстреляли горсовет – есть погибший и раненые
Четверг, 31 марта 2022, 06:40
Из-за обстрелов городского совета в Дергачах Харьковской области погиб по меньшей мере один человек, трое раненых.
Источник: Дергачевский городской совет
Дословно: "В течение последних суток оккупанты интенсивно и цинично бомбили гражданские объекты нашей общины. Пострадали Прудянка, Слатино, Безруки и больше всего - Дергачи.
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В городе полностью разрушено одно из административных зданий городского совета, серьезно повреждены многие частные дома в разных районах, тяговые подстанции, обесточены несколько улиц".
Детали: Кроме того, из-за обстрела горсовета в Дергачах по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения.
"Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается", – сообщают в горсовете.
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