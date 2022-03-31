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Харьковщина: в Дергачах оккупанты обстреляли горсовет – есть погибший и раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 06:40
Уничтоженный российскими оккупантами дом в Дергачах. Фото с Facebook Задоренко

Из-за обстрелов городского совета в Дергачах Харьковской области погиб по меньшей мере один человек, трое раненых.

Источник: Дергачевский городской совет

Дословно: "В течение последних суток оккупанты интенсивно и цинично бомбили гражданские объекты нашей общины. Пострадали Прудянка, Слатино, Безруки и больше всего - Дергачи.

В городе полностью разрушено одно из административных зданий городского совета, серьезно повреждены многие частные дома в разных районах, тяговые подстанции, обесточены несколько улиц".

Детали: Кроме того, из-за обстрела горсовета в Дергачах по меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения.

"Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается", – сообщают в горсовете.

Темы: Харьковская областьвойна
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