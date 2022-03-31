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В ООН заснували комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні

Анастасія КалатурЧетвер, 31 березня 2022, 06:43

Голова Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас створив міжнародну  незалежну Комісію, що розслідуватиме воєнні злочини в Україні.

Джерело: ООН

Деталі: Ерік Месе з Норвегії, Ясмінка Джумхур із Боснії та Герцеговини та Пабло де Грейффа з Колумбії призначені незалежними членами комісії. Очолить її Месе. Це колишній суддя Європейського суду з прав людини, колишній президент Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді та колишній суддя Верховного суду Норвегії.

 Їм потрібно буде "зібрати, об'єднати та проаналізувати докази порушень та зловживань, включаючи їх гендерний аспект, а також систематично реєструвати та зберігати всю інформацію".

Також потрібно встановити, де це можливо, осіб та організації, відповідальні за порушення прав людини та пов'язані з цим злочини, щоб притягнути їх до відповідальності.

Комісія початково створена на один рік.

Теми: ООН
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