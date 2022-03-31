В ООН основали комиссию по расследованию военных преступлений в Украине

Председатель Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас создал международную независимую Комиссию, которая будет расследовать военные преступления в Украине.

Источник: ООН

Детали: Эрик Месе из Норвегии, Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии назначены независимыми членами комиссии. Возглавит ее Мессе. Это бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший президент Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии.

Им нужно будет "собрать, объединить и проанализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, а также систематически регистрировать и хранить всю информацию".

Также необходимо установить, где это возможно, лиц и организации, ответственные за нарушение прав человека и связанные с этим преступления, чтобы привлечь их к ответственности.

Комиссия первоначально создана на год.