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Росіяни поповнили ракетами "Калібр" фрегат у Чорному морі – Одеська ОВА

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 07:43

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". 

Джерело :речник Одеської ОВА Сергій Братчук 

Пряма мова: "Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на судах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.  

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Більше того, бляшанка "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і зараз готова до бою. 

Деталі: Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить понад 800 кілометрів на годину, має завчасно запрограмовану локацію, може змінювати свою траєкторію кілька разів 

Тому і збити її важче, і сигнал тривоги вмикають на декілька областей.

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Теми: РосіявійнаЧорне мореОдеська область
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