Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни поповнили ракетами "Калібр" фрегат у Чорному морі – Одеська ОВА

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 07:43

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". 

Джерело :речник Одеської ОВА Сергій Братчук 

Пряма мова: "Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на судах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.  

Більше того, бляшанка "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і зараз готова до бою. 

Деталі: Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить понад 800 кілометрів на годину, має завчасно запрограмовану локацію, може змінювати свою траєкторію кілька разів 

Тому і збити її важче, і сигнал тривоги вмикають на декілька областей.

Теми: РосіявійнаЧорне мореОдеська область
Головне сьогодні

Резніков перечислив військових керівників, які творять дива на полі бою

відеоУ Бучі нарахували вже 340 тіл, але це ще не все

Глава британської розвідки: Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення

Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів слідом за Одесою

Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Усі новини...
Росія
ЗМІ: Російського генерала вигнали з Асоціації військових аташе у США
П'ть тижнів російсько-української війни. ОНЛАЙН
Розвідка Британії: Росіяни в Україні збили свій же літак
Останні новини
12:08
У РФ до всього іншого дорожчає ще й пиво
12:03
мапа, фото, відеоУ Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви
11:56
Проросійський президент Вучич переобраний на другий термін
11:51
"Мразота виїхала, але замінувала все довкруг": дороги на Чернігівщині ще дуже небезпечні
11:38
Євросоюз звинуватив російську владу у звірствах у Бучі та інших містах
11:36
відео Одеса: ракети не влучили в ціль, але є пошкоджені будівлі
11:30
"Це дійсно жах, але це реальність". Фоторепортаж тероборонівця з Бучі
11:17
Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від РФ
11:09
Резніков перечислив військових керівників, які творять дива на полі бою
11:00
НБУ переказав на потреби військових 14,35 мільярдів: скільки залишилось на рахунку
Усі новини...