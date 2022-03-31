Росіяни поповнили ракетами "Калібр" фрегат у Чорному морі – Одеська ОВА

У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту крилатих ракет типу типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров".

Джерело :речник Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова: "Імовірність нанесення ракетних ударів по Одесі, Одеському регіону та інших областях нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Ця ракета є на судах, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.

Більше того, бляшанка "Адмірал Макаров" у Севастополі поповнила свій боєкомплект цими ракетами і зараз готова до бою.

Деталі: Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить понад 800 кілометрів на годину, має завчасно запрограмовану локацію, може змінювати свою траєкторію кілька разів

Тому і збити її важче, і сигнал тривоги вмикають на декілька областей.