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Россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море - Одесская ОВА

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 07:43

В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта крылатых ракет типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".

Источник: пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук

Прямая речь: "Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза есть постоянно. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Эта ракета находится на судах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.

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Более того, жестянка "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнила свой боекомплект этими ракетами и сейчас готова к бою".

Детали: Братчук уточнил, что ракета "Калибр" летит более 800 километров в час, имеет заранее запрограммированную локацию, может изменять свою траекторию несколько раз

Поэтому и сбить ее тяжелее, и сигнал тревоги включают на несколько областей.

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Темы: РосcиявойнаЧерное мореОдесская область
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