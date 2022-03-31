Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні - МЗС
Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.
Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на питання ведучої щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.
Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву.
Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії - то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона.
"Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому", - заявила Бербок.
Раніше в німецькому уряді повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України.
Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.
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