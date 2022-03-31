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Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні - МЗС

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 07:51

Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.

Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання ведучої щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.

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"Тому ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії", - сказала вона.

Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву. 

Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії - то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона. 

"Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому", - заявила Бербок.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в німецькому уряді повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна "в цілому" готова виступити гарантом безпеки України.

Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Читайте аналітику про деталі мирних переговорів: Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбул

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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